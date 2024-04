Carlo Conti sfida Maria De Filippi “non mi spaventa”

Carlo Conti sfida Maria De Filippi, il conduttore della RAI torna in TV con uno spettacolo in prima serata il sabato sera ed è pronto a scontrarsi con il colosso di Mediaset, Maria de Filippi.

Carlo Conti riprenderà le prime serate su Rai 1 il sabato sera con il suo noto programma I migliori anni, lo show arrivato alla decima edizione partirà il prossimo 6 Aprile. Maria De Filippi ed il serale di Amici 23 giunge nella parte più “calda” della stagione ed avrà un concorrente d’eccezione, appunto Carlo Conti. Leggi le anticipazioni di Amici 23 della prossima puntata.

Ovviamente “concorrenza” si fa per dire perchè come è risaputo tra Maria de Filippi e Carlo Conti c’è una grande amicizia, amicizia che è sfociata in una conduzione in coppia al Festival di Sanremo qualche anno fa. Carlo Conti è stato intervistato nell’ultimo numero di Chi ed in merito a questa battaglia del sabato sera. ha raccontato: “Non mi spaventa, non guardo gli ascolti, con Maria siamo amici, i suoi programmi sono fortissimi e poi io chiudo a mezzanotte! Non c’è competizione”.

Carlo Conti sfida Maria De Filippi con “I migliori anni”

Carlo Conti al settimanale Chi ha spiegato che il suo programma che tornerà in Rai sabato 6 Aprile è un programma che necessità di alcune pause per riposare e rinnovarsi. Alla rivista ha raccontato che il programma si baserà su ciò che è accaduto tra il 1960 ed il 2000, ed a proposito del passato e del presente Carlo Conti si lascia andare ad una dichiarazione sulle nuove generazioni: “Le nuove generazioni faticano a costruire i loro ricordi, tutto avviene molto in fretta, è tutto sul telefono ed è tutto digitale, noi invece avevamo una memoria basato sul tatto e su qualcosa di tangibile. Ed è proprio ciò che vorremmo raccontare.

Carlo Conte ed I migliori anni danno appuntamento a sabato 6 aprile dalle 21.20 su Rai1.