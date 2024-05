Barbara D’Urso torna in televisione: programma per lei su Canale Nove

Ad un anno dalla brusca rottura con Mediaset, Barbara D’Urso sarebbe pronta a tornare in televisione. Secondo il portale Dagospia dopo Fabio Fazio e Amadeus, la conduttrice sarebbe pronta ad approdare su Canale Nove. L’arruolamento della donna infatti andrebbe a presiedere una fascia ricca di pubblicità come quella del pomeriggio, tanto che le trattative sono in corso. Barbara D’Urso potrebbe tornare già in televisione dal prossimo settembre con un nuovo programma nel pomeriggio di Canale Nove. Secondo Dagospia, inoltre, Piersilvio Berlusconi avrebbe messo un veto sulla presenza della conduttrice in Rai oltre che Mediaset ma non potrebbe fare nulla contro il proprietario di Nove. Quest’ultimo avrebbe deciso di affidare a Barbarella un format nel pomeriggio di cui è regina incontrastata.

Barbara D’Urso potrebbe condurre un programma nel pomeriggio su Canale Nove. I fan possono stare tranquilli, tanto che la conduttrice sarebbe pronta a tornare in tv per la prima volta dopo l’intervista a Domenica In da Mara Venier. La donna dopo essere stata a Londra e Parigi si è concentrata sulla sua attività teatrale che l’ha vista protagonista indiscussa. Tuttavia, il pubblico non vede l’ora di bere insieme a lei il suo caffeuccio. Un desiderio che potrebbe avverarsi molto presto. Secondo le ultime indiscrezioni, Barbarella potrebbe trasferirsi su Canale Nove come già spoilerizzato da lei stessa con un post pubblicato su X in cui compare la scritta: “Coming soon”.