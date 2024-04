Belen Rodriguez beccata a casa di Stefano De Martino: il clamoroso gossip

Dopo mesi di tensione, Belen Rodriguez è stata beccata nuovamente con Stefano De Martino, tanto che molti fan si augurano un ritorno di fiamma. A distanza di quattro mesi dalle accuse mosse dalla conduttrice argentina al marito, i due sono stati pizzicati insieme con il figlio Santiago. Il settimanale Gente ha pubblicato alcune foto in cui i genitori del ragazzino sembrano essere in perfetta armonia dopo mesi di liti. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo. Che si stiano mettendo d’accordo per la festa di compleanno di Santiago? o che ci sia in ballo un ritorno di fiamma tanto sognato dai fan?

Belen Rodriguez immortala a casa di Stefano De Martino

Belen Rodriguez è stata immortalata dal settimanale Gente mentre entra in casa di Stefano De Martino. La conduttrice argentina è uscita un’ora dopo insieme al marito per recarsi a scuola a prendere loro figlio Santiago. I tre sono apparsi come una perfetta famiglia, tanto che i fan sognano un loro ritorno di fiamma. Una possibilità che sarebbe stata smentita dai ben informati che sostengono che i due ex stiano avendo un rapporto civile solo per il bene del primogenito. Solo qualche giorno fa, la conduttrice era finita al centro del gossip dopo essere stata immortalata con Antonino Spinalbese in una trattoria in occasione di Pasquetta. I due avrebbero fatto finalmente pace dopo le tensioni a causa della figlia Luna Marie che era presente al pranzo.