Beautiful puntate Americane, Zende alla Hope for the Future

Zende sarà il nuovo capo progettista della Hope for the Future, Hope le ha affidato l’incarico sorgeranno problemi, di che si tratterà?! Le Anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Hope affiderà a Zende la progettazione della sua Hope for the Future. Il giovane Forrester collaborerà con Luna e con RJ e qui sorgeranno problemi. Che cosa succederà nelle puntate della Soap, che vedremo prossimamente su Canale5?

Beautiful Anticipazioni Americane: Zende diverrà capo progettista della Hope for the Future

Hope affiderà la Hope for the future a Zende, mettendo i bastoni tra le ruote a Luna che lavorerà insieme a lui. Zende Forrester Dominguez è il figlio adottivo di Kristen Forrester e Tony Dominguez.Egli è cresciuto in Africa e in un orfanotrofio, dopo aver perso i genitori e il fratello per l’AIDS.

Nelle puntate americane di Beautiful, a inizio anno 2024, abbiamo conosciuto Luna Nozawa, Il cui padre potrebbe essere Bill Spencer, troppo scontato per essere vero. Il mistero quindi rimane!

Beautiful anticipazioni americane: Luna dirà tutta la verità a RJ

L’unico figlio di Brooke e Ridge è RJ che con Luna e Zende formeranno un nuovo triangolo amoroso. Tutto questo, mentre ancora si sta scavando sul mistero della morte di Sheila. La donna potrebbe essere ancora viva.

Tornando alla trama principale, scopriamo che Thomas partirà per Parigi proprio quando Hope affiderà la sua linea a Zende. Egli è un designer esperto e collabora con la Logan. La bionda però vorrebbe Luna molto più attiva nell’azienda. Per questo motivo lavorerà fianco a fianco con il ragazzo con cui ha trascorso una notte d’amore.

Thomas ha lasciato Hope e non collaborerà più con lei alla Hope for the Future

La più giovane delle Logan, senza fidanzato e senza il designer della sua collezione non si è però lasciata abbattere. La donna ha deciso di affidare il ruolo di progettista, capo della sua linea a Zende e ha chiesto a RJ e Luna di aiutarla lavorando tutti insieme.

La Logan ha quindi spronato Zende, RJ e Luna a collaborare positivamente. Ella ha chiesto espressamente a Luna di stare al fianco di Zende e di seguire il designer per imparare. Così potrà disegnare i nuovi capi per la nuova sfilata. Luna accumulerà molta tensione.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna dirà tutta la verità a RJ

La figlia di Poppy non riuscirà a nascondere a lungo la sua tensione a RJ e, prima che la situazione si complichi ulteriormente, rivelerà tutta la verità al suo amato. La sua relazione con il figlio di Ridge e Brooke potrebbe risentirne.

RJ scoprirà così che la sua fidanzata ha trascorso una notte di passione e lo ha tradito. Perdonerà lei e Zende? L’alternativa è infuriarsi con il cugino e mettere a rischio la collaborazione, oltre la Hope for the Future.