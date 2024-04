Beautiful, le anticipazioni: decisione avventata di Ridge!

Le anticipazioni di Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. La vita di Ridge Forrester (Thorsten Kaye) sembra essere un susseguirsi di impulsi improvvisi e decisioni avventate. Nonostante le sue numerose esperienze matrimoniali, rimane saldo nella sua convinzione sull’istituzione del matrimonio, anche se i suoi comportamenti dimostrano l’opposto. Il suo ultimo gesto impetuoso è stato cacciare Brooke (Katherine Kelly Lang) dalla sua vita, chiedendo un divorzio fulmineo per poter sposare Taylor (Krista Allen), storica rivale di Brooke.

Ridge, notoriamente attratto da entrambe le donne, sembra perdere la bussola delle emozioni, passando dall’amore per una all’altra a seconda delle circostanze. Ma questa volta, il suo piano di “scambio di moglie” si rivela un disastro totale. Durante la cerimonia di nozze a Villa Forrester, mentre Ridge si prepara a pronunciare i voti con Taylor, una rivelazione scioccante da parte di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sconvolge tutti gli presenti.

Beautiful, le anticipazioni dal 6 al 12 aprile 2024

Steffy rivela pubblicamente che Brooke non è colpevole della telefonata ai servizi sociali, ma è stata manipolata da Thomas (Matthew Atkinson). Ridge rimane sbalordito: è stata quella telefonata a spingerlo a lasciare Brooke! Senza indugi, si precipita da Brooke per chiarire la situazione. Nel frattempo, Taylor resta sola e umiliata in abito da sposa, abbandonata da Ridge nel momento più importante della loro vita insieme.

Tuttavia, l’incontro con Brooke riserva a Ridge un’amara sorpresa che lo costringerà a confrontarsi con verità scomode e decisioni difficili da prendere.