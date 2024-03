Melissa Satta si sfoga a Verissimo, “con Berrettini non ha funzionato”

Melissa Satta si sfoga a Verissimo, la show girl ospite del programma condotto da Silvia Toffanin ha parlato del suo periodo difficile e dell’addio a Matteo Berrettini. Un rapporto sempre sotto l’occhio del ciclone che ha portato alla fine della relazione tra i due. Lunga ed intensa intervista a Verissimo, oggi ricco di ospiti.

Melissa Satta e l’addio a Matteo Berrettini

Melissa Satta ha lasciato Matteo Berrettini dallo scorso febbraio dopo un lungo calvario mediatico. I due formavano senza ombra di dubbio una delle coppie più invidiate del mondo dello spettacolo. A Verissimo Melissa Satta ha speso solo belle parole per il suo ex fidanzato, ammettendo che la pressione mediatica non ha permesso di vivere serenamente la loro storia d’amore. La show girl ha ammesso che forse non ci sono stati gli incastri giusti al momento giusto tra i due.

Melissa Satta parla anche del mondo del Tennis, dicendo che i tennisti sono sottoposti a grandi pressioni fisiche e mentali incredibili, questi sportivi sono da ammirare.

Melissa Satta e l’accanimento mediatico

L’Ex Velina era stata additata dalla stampa e dai social come la principale responsabile del momento di crisi sportivo di Berrettini. Secondo lei c’è stato un vero e proprio accanimento mediatico, addirittura un tabloid l’aveva definita “sex addicted” (dipendente dal sesso).

Melissa Satta già qualche tempo fa nel suo monologo durante Le Iene aveva parlato dell’accanimento mediatico che alcune donne dello spettacolo devono subire usando parole forti: “Questa è violenza psicologica” E lei ammette che anche quando era sposata con Boateng veniva accusata di essere la cuasa delle sconfitte del calciatore.