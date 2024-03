Beautiful anticipazioni americane, Thomas e Douglas se ne vanno

Beautiful con le anticipazioni americane, rivela ciò che vedremo in Italia in futuro. Il salto temporale ci permette di conoscere le trame. Nella longeva soap, assisteremo a una doppia partenza da Los Angeles, chi se ne andrà?

Beautiful anticipazioni americane, Thomas e Douglas lasciano Los Angeles

Nessuno avrebbe creduto che Thomas e Douglas sarebbero arrivati al punto di lasciare Los Angeles. Eppure i due voleranno a Parigi, dopo che lo stilista ha chiuso la relazione con Hope Spencer. Thomas chiuderà la collaborazione per la Hope For The Future.

La figlia di Brooke non farà più parte della sua vita. Hope proverà a rattoppare il rapporto, dirà di non poter salire all’altare con Thomas. Inoltre non indosserà più l’anello di fidanzamento al dito, mentre prima lo teneva appeso al collo con una catenina.

Forrester non accetta più una relazione che non lo fa stare bene

Thomas, tuttavia, sente che la relazione è sbilanciata. Lui non si sente ricambiato ed è solo Hope che decide quando è il momento di fare accadere qualche cosa. Insomma Forrester vuole riprendersi orgoglio e dignità.

Egli rigetterà la dichiarazione d’amore della Logan, che secondo lui è stata dettata dalla propria decisione di lasciare la città. Deluso più che mai, si trasferirà insieme a Douglas, addolorato perchè i genitori non stanno insieme. Il bambino arriverà a dire: “Mia madre era Caroline Spencer e per lui mio padre era abbastanza“

Caroline non stava con Thomas, i due vivevano insieme come genitori del figlio e amici…

Brooke proverà a stare dalla parte della figlia ma è apparirà poco convincente per Thomas, che le ricorderà di non avere voluto una relazione con Hope per anni. La partenza non sarà definitiva, Matthew Atkinson tornerà a fare parte del cast di Beautiful.

Con la fine della sua love story con Hope, infatti, inizieranno i problemi tra le Logan e Steffy Forrester Finnigan. La figlia di Ridge non avrebbe dovuto mettersi tra i due. La proposta di Thomas e il rifiuto di Hope sono accaduti, prima che Steffy facesse il suo intervento agguerrito, per togliere la sorellastra dalla vita del fratello definitivamente!