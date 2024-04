Beautiful anticipazioni americane, il ritorno di Carl

Presto, in Beautiful le anticipazioni sulle puntate americane mostrano un ritorno, chi potrebbe essere? Una nostra vecchia conoscenza della soap, Sean Whalen, che interpreterà ancora il tecnico di laboratorio Carl Ferret. Lo ricordate?

Beautiful puntate americane, rinfreschiamo la memoria

Il protagonista è stato introdotto nel 2007 in una storyline della soap che, in seguito è stata ignorata. Si tratta dello scambio di ovuli che portò Taylor Hayes ad avere un bambino concepito, grazie alla fecondazione assistita, tra Nick Marone e Brooke Logan.

Leggi anche, Il Paradiso delle Signore trame ecco da chi è stato preso Matteo

Nick e Taylor, allora erano marito e moglie, decisero di provare a concepire un bambino, ma la psichiatra non riuscì a restare incinta, la coppia optò per l’inseminazione artificiale. Ricorsero a una anonima donatrice di ovuli.

Brooke era reduce da una rottura con Ridge Forrester

Lo stilista era contrario alla love story tra il fratellastro Rick e la figlia Phoebe, la Logan aveva deciso quindi di rivolere Nick. Non riuscirà a riconquistarlo e sapendo che l’ex marito voleva diventare padre, la Logan aveva deciso di sottoporsi a dei test per valutare la propria fertilità.

In ospedale, la donna risultava registrata come Brooke Marone. Così gli ovuli destinati a Taylor, la signora Marone del momento, furono scambiati con quelli prelevati a Brooke, anch’essi etichettati Bridget Forrester, figlia di Brooke, nonché altra ex dello stesso Nick effettuò l’impianto.

Beautiful anticipazioni americane, Bridget cercò di scoprire la verità, insieme proprio al tecnico di laboratorio Carl

Il tecnico era innamorato della giovane dottoressa, arrivò anche a sfruttare la situazione per avere un appuntamento. Taylor partorì un bambino con qualche problema al midollo osseo, da cui si riprese, lei e Nick lo chiamarono Jack Hamilton Marone, come il padre della psichiatra.

Taylor fu traumatizzata e incapace di accettare di ritrovare il dna dell’eterna rivale nel proprio figlio, cadde nell’alcolismo. Il dramma venne acuito da alcuni incontri segreti che Nick concesse a Brooke alcuni incontri segreti con Jack, rendendo Taylor più insicura.

Il matrimonio andò in rovina, il figlio in comune non riavvicinò la Logan a Nick

Intanto la donna era tornata felicemente con Ridge, Nick fece parte di un triangolo con Bridget e Katie Logan. Rick Forrester consolò Taylor e la difese contro mamma Brooke. La coppia uscì vincente nella causa per la custodia del bambino.

Taylor, dopo alcuni mesi, ammise di non trasmettere la serenità materna che Jack meritava. Consegnerà il piccolo alla rivale. Nick rimarrà genitore primario di Jack, che visse sempre con lui e uscì di scena per non tornare mai più oltre a non essere mai più nominato.

Carl tornò ancora a Beautiful nel 2009 e nel 2011

La prima volta quando Bridget e Nick si rivolsero alla scienza per avere un figlio. In particolare la coppia scelse una madre surrogata, Agnes Jones, traumatizzata da una violenza subìta. I coniugi Marone rifiutarono.

Nell’anno 2011, Carl si occupò del test di paternità del figlio di Amber Moore. La stilista viveva con la paura di partorire il figlio di Marcus Forrester invece di quello di Oliver Jones. La bambina, Rosie, confermò l’inaspettata paternità di Marcus.

Carl ora lavora ad un crematorio: Deacon Sharpe arriverà fare diventare cenere il cadavere di Sheila Carter. Scopriremo in quel momento qualcosa in più sulla supposta morte della donna?