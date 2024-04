Il Paradiso delle Signore trame ecco da chi è stato preso Matteo

Ne Il Paradiso delle Signore e trame, Matteo sembra sia innamorato solo di Maria. No è proprio così, il suo cuore batte per un’altra. Danilo D’Agostino può vantare un grande successo in questa ottava stagione. Sarà presente nella prossima?

Il Paradiso delle Signore ecco per chi batte davvero il cuore di Matteo

Il personaggio è interpretato da Danilo D’Agostino, il pubblico lo ha ammirato e applaudito. Egli ha preso parte a un complicato intreccio amoroso, coinvolgendo Maria Puglisi e Vito (interpretato da Elia Tedesco). Tra lui e Maria l’intesa tra flirt e numerosi baci si è consolidata. Tuttavia Maria sembra aver scelto Vito, con lui vorrebbe costruire una famiglia, nonostante continui a pensare a Matteo.

Il giovane molto bello, ha gli occhi di un intenso marrone chiaro e i capelli di un profondo castano. Il suo fisico è scolpito, sempre attivo e in forma.

Matteo ha rivelato di essersi dedicato intensamente all’esercizio fisico

Trascorre molto tempo in palestra, per ottenere obiettivi desiderati. Non rinuncia mai a ciò che gli piace, ma mantiene un sano equilibrio. Inoltre, l’attore ha rivelato anche di aver perso anche parecchi chili per interpretare il personaggio della soap italiana di Rai 1.

Danilo D’Agostino, che lo interpreta, ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo social di Instagram, mostrando per chi batte davvero il suo cuore! No, non è una donna, ma una città. L’attore che interpreta Matteo si riferisce, infatti, alla splendida città di Torino. In una foto compare una meravigliosa dedica alla città italiana. Si legge chiaramente: “Ti amo“, riferito proprio a Torino. Danilo, del resto, è proprio lì che vive.

Tornando alla storia di Vito e Maria, che fine faranno i due? Abbiamo visto che la giovane ha confessato tutto al suo fidanzato che avrebbe dovuto poi anche sposare.