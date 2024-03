Anziano ruba cibo in un supermercato: i clienti in fila in cassa fanno la colletta per saldare il conto

A Bari, un anziano è stato sorpreso mentre rubava del cibo in un supermercato, i clienti in fila fanno una colletta per saldare il conto.

Un anziano è stato colto mentre rubava del cibo in un supermercato del capoluogo pugliese. L’uomo è stato pizzicato dal personale mentre cercava di uscire senza pagare. Nel suo cappotto consunto, nascondeva delle scatolette di tonno, un vasetto di sugo pronto e una confezione di tortellini preconfezionati. Una “spesina” dal valore complessivo di circa 5 euro, il minimo indispensabile per potersi sfamare, pochi ingredienti malapena sufficienti per poter preparare un pasto dignitoso. Alcuni clienti, in fila in cassa, rammaricati, hanno deciso di fare una coletta e saldare il conto dell’uomo. Il supermercato ha ritirato la denuncia, ma resta la segnalazione alle forze dell’ordine. Una storia di povertà e un piccolo grande gesto di solidarietà che ha evitato all’uomo la denuncia e gli ha assicurato un piatto caldo.