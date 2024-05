Cosimo Marasco e Sonia Murgo, “la nostra proposta pensando ai giovani e alle future generazioni”

“Carissima concittadina, carissimo concittadino,

la proposta di far parte di un progetto sano, serio e pulito, avanzataci circa 5 mesi fa, inizialmente non è stata accolta subito in maniera favorevole da parte nostra, in quanto conosciamo bene tutti, le varie vicissitudini della storia recente dell’Amministrazione comunale.

In seguito, abbiamo pensato ai giovani, alle future generazioni che non devono crescere con l’idea di non poter avere un futuro e senza poter difendere i loro, i nostri valori.

Detto ciò abbiamo deciso di accettare la candidatura e di far parte del progetto della coalizione Manfredonia 2024 con Ugo Galli sindaco, in quanto rappresenta anche la prima coalizione che ha iniziato a pianificare, programmare, dandosi delle priorità su cui lavorare per attuare tutti insieme la rinascita di Manfredonia, ove fra 5 anni il cittadino non avrà dubbi nel riconfermare il lavoro ben fatto.

La fase esecutiva e di controllo da parte dell’Amministrazione sarà un lavoro svolto con passione e professionalità da parte di tutti, perché Manfredonia si ama. Dobbiamo essere orgogliosi tutti di essere manfredoniani.

L’8 e il 9 giugno 2024 alle Amministrative comunali sostenete la nostra candidatura, in difesa dei nostri valori, i valori di tutta una comunità, nella lista Città Protagonista, Cosimo Marasco e Sonia Murgo.”

Messaggio elettorale autogestito a pagamento