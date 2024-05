La tempesta geomagnetica del 10 e 11 maggio

Cala il sipario in quello che è stato un evento storico per le nostre latitudini. Una tempesta Geomagnetica che fortunatamente ha avuto pochi ripercussione sulle reti telefoniche, internet e radio. #Causata da una “regione attiva” o volgarmente dette “macchie solari” nota come AR3664, la cui dimensione questa volta però era immense, diventando una delle più imponenti del ciclo solare attuale, estendendosi per quasi 200.000 km da un capo all’altro. Per dare un’idea della sua vastità, basti pensare che era 15 volte più ampia della Terra.

La tempesta geomagnetica ha generato un’ampia aurora boreale che si è estesa su gran parte dell’emisfero settentrionale del continente europeo, l’aurora ha raggiunto una latitudine prossima al 48° parallelo. Tuttavia, nelle zone prossime a questa linea, potrebbe essere stata #visibile direttamente, grazie a condizioni meteo ideali (venti in quota) che anno permesso infatti di osservare l’aurora boreale anche a distanze fino a 1000 km. Ecco quindi che in moltissime zone del nord Italia abbiamo assistito all’aurora boreale nella sua completezza.

A #latitudini ancora più #basse, come nel Sud Italia, abbiamo avuto l’opportunità di assistere al fenomeno noto come SAR (Stable Auroral Red Arc), ovvero l’arco aurorale rosso stabile. In questo caso, la colorazione è prevalentemente rossa e viene spesso considerata come la fase iniziale di un’aurora.

I #SAR, sono il risultato di dinamiche innescate da enormi spostamenti di energia termica nella Termosfera che trasportano milioni di ampere intorno al nostro pianeta, generando delle grandi “ciambelle” di colore rosso. Queste ciambelle possono percorrere grandi distanze in pochi minuti, il che spiega perché il SAR, quando è visibile, ha una durata di circa 5 minuti.

In #Conclusione la giornata più intensa è stata quella del 10 Maggio, ieri è risultata molto meno visibile soprattutto ad occhio nudo.

del 10 Maggio sul Gargano di Michele Mezzanotte

Di ©Erasmo Solombrino

Meteo Puglia in Foto