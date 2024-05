Martina, parole al miele per Maria De Filippi dopo l’eliminazione da Amici 23

Martina è stata l’ultima allieva eliminata da Amici 23. Ieri sabato 11 maggio, la cantante è stata ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin dove ha raccontato come è nata la sua passione per la musica. La ragazza inoltre ha spiegato perché ha aspettato ben due anni prima di entrare nel talent show più famoso d’Italia. Durante la chiacchierata, Martina ha detto: “Sono contenta e emozionata di essere qui. E’ stranissimo vedere tutte queste persone dopo tante settimane dentro la scuola.” Inoltre, l’ex allieva di Amici 23 ha detto che la sua passione per il canto è iniziata a 9 anni sebbene prima avesse provato con la danza. Martina ha rivelato che è stata sua madre a indirizzarla a prendere lezioni di canto fino alla decisione di provare a entrare ad Amici 23 sebbene prima di questo abbia aspettato due anni: “Avevo paura che non funzionasse.” Nel frattempo si è iscritta all’università dove ha completato il suo percorso di studi.

Martina rivela che Maria De Filippi l’ha aiutata ad Amici 23

Ospite di Verissimo, Martina ha raccontato di essere stata accusata durante il serale di Amici 23 di essere solo voce e di trasmettere poche emozioni. Un’affermazione che l’ha fatta molto soffrire: “Con la mia voce io voglio emozionare e so che riesco a farlo. Maria De Filippi mi ha aiutata tantissimo.” La donna inoltre ha parlato della sua amicizia speciale con Kumo. A tal proposito, Martina ha spiegato di averlo risentito dopo l’eliminazione, tanto da definirlo un vero amico che c’è sempre stato per lei. Infine, la donna ha raccontato che all’inizio non aveva legato moltissimo con il ballerino sebbene poi da gennaio siano diventati amici.