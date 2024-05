Beautiful anticipazioni dal 20 al 26 maggio: svolta importante nella vita di Deacon

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Beautiful trasmesse dal 20 al 26 maggio su Canale 5. Brooke deciderà di andare a trovare Bill dove incontrerà Sheila dal suo ritorno dalla prigione. Qui, la donna giurerà che presto tornerà dietro le sbarre se non venisse fermata dal magnate. Hope, invece, scoprirà che Deacon è diventato il nuovo proprietario de Il Giardino. La gioia però svanirà alla scoperta che Sheila ha intrapreso una storia con Bill. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Hope crederà che la criminale stia usando il magnate per ottenere ciò che vuole. Intanto, Deacon sorriderà tra sé e sé per il fatto che Sheila sia stata liberata. Proprio la criminale farà visita all’ex detenuto ad Il Giardino.

Beautiful anticipazioni: Thomas vuole essere reintegrato nell’azienda

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Hope e Steffy saranno in attesa di leggere le recensioni sulla nuova linee per la Hope for the future creata da Zende e Thomas. Proprio quest’ultimo e Paris diventeranno amanti. In questo frangente,, il figlio di Ridge rivelerà alla giovane di sentire la mancanza di Douglas. Steffy, invece, apparirà combattuta nei confronti di suo fratello, reo di aver commesso delle azioni ripugnanti. A tal proposito, Thomas attenderà con ansia una telefonata da parte della sorella per essere reintegrato nell’azienda dopo le recensioni positive della linea di moda. Infine Finn giocherà con i suoi figli se non arrivasse suo cognato per discutere sul futuro di Douglas.