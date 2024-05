Vitulano Drugstore Manfredonia vola in semifinale: eliminata la Lazio

Il Vitulano Drugstore Manfredonia esegue correttamente il compito assegnato: sabato 11 maggio, al PalaScaloria di Manfredonia, batte 6-3 la S.S. Lazio C5, portando il punteggio complessivo a 12-3 ed eliminando i capitolini dai PlayOff di Serie A2 Élite. Escono dalla competizione entrambe le romane: l’A.S. Roma C5 viene sconfitta dal Città di Melilli che ribalta il punteggio dell’andata e sfiderà i sipontini per aggiudicarsi l’accesso alla finale. La gara d’andata si giocherà in Sicilia sabato 18, il ritorno a Manfredonia il 25. La strada che conduce alla Serie A viene imboccata anche da Pordenone e Leonardo Cagliari che confermano i risultati dell’andata eliminando rispettivamente Sporting Altamarca e CDM Genova.

CRONACA

I laziali non hanno niente da perdere e, consci della probabilità di chiudere la stagione sul parquet del PalaScaloria, danno il massimo. Optando presto per il portiere di movimento, Mirko Medici con un tap-in porta avanti i suoi. Sarà sempre l’esperto giocatore protagonista poco dopo: secondo cartellino giallo di giornata, deve abbandonare prematuramente il campo. La Vitulano, però, non dimostra la sua tipica lucidità: in transizione, nonostante l’inferiorità numerica, Valerio Giulii Capponi trova il raddoppio ospite. L’errore dal tiro libero di Francisco Taliercio dimostra, arrivati all’intervallo, che c’è ancora da sudare per portare a casa la qualificazione.

Il Manfredonia della seconda metà di gara è, però, la squadra che conosciamo. Diohan Barbieri punisce dalla distanza il power play avversario. Idem, poco dopo ma accompagnando la sfera fino alla linea di porta, il capitano Davide Moura: pareggio di giornata e di nuovo sei i gol di scarto. I pugliesi non si fermano: nel giro di un minuto dopo il pareggio segnano Daniele Zullo e Taliercio, creando un gap difficilmente sormontabile. I ritmi calano: doppietta per Zullo, poi un bel gol di Gedson rende onore alla Lazio. Il rosso diretto a Stefano Pilloni e il successivo gol di Michele Murgofanno scorrere i titoli di coda.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Moura (c), Manzella, Taliercio, Murgo, Zullo, Barbieri, Maiolo, Nenna, Giampaolo, Ferrara, Vallarelli. All. Ceppi.

S.S. Lazio C5: Anzini, Pilloni, D’Alessandris, Medici M., Gedson, Bertinelli, Capponi, Rinaldi, Conti, Mencarelli, Pezzin, Lupi (c). All. Medici A.

TABELLINO

10’13″pt Medici; 14’53″pt Capponi; 1’22″st Barbieri; 5’48″st Moura; 6’14″st, 10’29″st Zullo; 6’50″st Taliercio; 14’40″st Gedson; 18’48″st Murgo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Medici (espulso, doppia ammonizione), Pezzin (ammonito), Pilloni (espulso direttamente, precedentemente ammonito), Taliercio (ammonito), Lupi (ammonito).

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia