Amici 23, ex maestro del talent svela chi potrebbe vincere: il pronostico

Stasera 12 maggio andrà in onda la semifinale di Amici 23. I cantanti Hoden, Petit, Mira, Sarah ed i ballerini Marisol e Dustin sono ancora in lizza per conquistare la vittoria. Il portale Fanpage ha intervistato Fabrizio Prolli, l’ex maestro del talent reduce dal successo di Viva Rai 2. Nell’intervista, il ballerino ha espresso il suo giudizio sui concorrenti di questa edizione facendo un pronostico su chi vincerà. L’ex marito di Verona Peparini ha dichiarato le seguenti parole: “Secondo me dovrebbe vincere Holden per il canto e Marisol per la danza”. L’uomo trova il cantante maturo nel suo percorso professionale e musicale, sebbene subisca il pregiudizio di essere il figlio di Paolo Carta. La ballerina di Amici 23, invece, sarebbe pazzesca e molto versatile secondo il parere di Fabrizio.

Amici 23, Fabrizio Prolli molto colpito da Dustin e Marisol

Intervistato a Fanpage, Fabrizio Prolli ha parlato di questa edizione di Amici 23. L’ex maestro ha detto di essere d’accordo con Alessandra Celentano quando ha definito Dustin e Marisol due eccellenze. L’uomo ha riferito di apprezzarli moltissimo tecnicamente. Alla domanda, quale ballerino meritava di giocarsi la finale, il ballerino ha fatto il nome di Kumo, tanto da dichiarare: “Un bravo danzatore, una bellissima personalità artistica.” Fabrizio ha poi fatto i nomi degli cantanti e ballerini che l’hanno colpito più o meno. L’uomo ha riferito che con Mida si distrae mentre Sarah ha poca personalità. Parole di apprezzamento per Petit, in quanto convinto che stia cavalcando l’onda con la moda del rap neo melodico.