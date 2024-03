Anticipazioni Uomini e Donne, lasciano insieme il programma! Gemma Galgani sorprende tutti

Le anticipazioni di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Mentre Adriano e Luna decidono di abbandonare insieme il programma, suggellando così il forte legame che li unisce, il clima nello studio è stato infiammato da una lite accesa tra Ernesto Russo e Marcello Messina, che hanno scatenato emozioni contrastanti.

Ma il cuore non conosce tregua, e nel trono Over una nuova conoscenza sta per sbocciare. Gemma Galgani si prepara ad accogliere Marco, il quale ha confessato di aver sempre nutrito un profondo interesse per la signora: “Donna interessante, elegante, affascinante. Sono sempre stato curioso di venire a conoscerla di persona”, ha dichiarato il neo-cavaliere in una clip anticipatoria pubblicata sul sito di Witty Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne 28 marzo 2024

Nel frattempo, Ernesto Russo intraprende una nuova conoscenza con Raffaella, mentre sul fronte del trono Over, Alessandro e Maria Teresa condividono un tenero momento. Il Cavaliere rivela di aver trascorso una cena romantica con lei, di averla dolcemente accompagnata in albergo e di essersi scambiati un timido bacio. Infine, si prospetta un confronto a tre in studio tra Mario, Desiree e Milena, promettendo ulteriori emozioni e colpi di scena a Uomini e Donne.