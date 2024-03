Beautiful news e anticipazioni, Ivy Forrester torna in scena

Beautiful porta sempre clamorose news e anticipazioni, Ivy Forrester tornerà in scena nelle puntate americane. Ne è passato del tempo da quando l’abbiamo vista?

Beautiful puntate americane, si riaffaccia sulla Ivy Forrester, interpretata da Ashleigh Brewer

La sua nascita è avvenuta in Australia, così come la sua interprete, Ivy è figlia di John Forrester, fratello di Eric. Il padre della giovane e la sua seconda figlia che Forrester ha avuta dal matrimonio con Claire Forrester, non sono apparsi molto nella soap.

LEGGI anche: Stasera in tv, la programmazione del 28 marzo

A dire il vero, John venne poi incarnato in una serie di apparizioni guest dall’attore Fred Willard, la madre di Ivy non è mai fatto parte dei vari intrecci. La prima moglie di John, Maggie Forrester, e la loro figlia, Jessica Forrester sono apparse di più.

Beautiful ecco chi è Ivy Forrester

Ivy entrò a fare parte del cast nell’anno 2014, è stata una designer di gioielli, proprio ai tempi in cui la Forrester Creations dovette concludere la collaborazione con la Quinn Artisan della Fuller, per il comportamento della donna, ormai fuori controllo.

Quinn spinse Ivy, a Parigi, e la ragazza sulla cadde nella Senna e venne salvata da Liam Spencer. Liam non andò all’appuntamento con Hope Logan che, visto il rifiuto, corse a Montecarlo con Wyatt Spencer, sposandolo. Liam ed Ivy ebbero una relazione, che terminò con il ritorno di Steffy Forrester a Los Angeles.

Beautiful: Ivy intrecciò una storia con Wyatt e ricattò la cugina Steffy

In seguito, Ivy intrecciò una storia sentimentale con Wyatt e ricattò la cugina Steffy quando vide la trappola mortale dell’altra cugina Aly Forrester. Ella filmò la scena in cui Steffy, per impedire alla figlia di Thorne di colpirla alla testa con un masso, la fece cadere, agitando il cric con cui, poco prima, proprio Aly aveva cercato di aggredirla.

Ivy usò il video per farsi nominare nuovo volto della Forrester Creations. Liam pensò a un segno il fatto che la violenza accompagnava sempre Steffy, decise di stare insieme a Ivy nel volo di ritorno in Australia. Ivy fece ritorno mesi dopo, sostenne la relazione tra Quinn e lo zio Eric.

Le relazioni di Ivy

Oltre all’amore con Liam, Ivy ebbe una relazione con Wyatt, durante la quale, però, la ragazza fu corteggiata da parte di Thomas Forrester. I due, sebbene cugini, non erano legati dal sangue e si erano fino ad allora visti poche volte.

Perchè Ivy tornerà a Los Angeles? Le anticipazioni ancora non lo rivelano: sarà per affari? Per Liam single? Saranno alcune apparizioni guest e non un ritorno definitivo.