Anticipazioni Uomini e Donne, che scandalo! Segnalazione piccante spiazza tutti

Le anticipazioni di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Nello studio di Uomini e Donne è esploso il cosiddetto “BnB Gate”, con Mario Cusitore al centro della polemica insieme a una misteriosa bionda, che si è rivelata essere un ex volto del dating show di Maria De Filippi. Prima di affrontare con furore il corteggiatore napoletano, sospettato di infedeltà, e di avvisare Ida Platano sulla sua presunta mancanza di fedeltà, anche Tina Cipollari ha ricevuto una piccante segnalazione.

Già qualche settimana fa, dopo una cena a Roma documentata sui social, si era parlato di un presunto flirt tra Tina e Giucas Casella. La relazione è stata confermata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, il quale ha rivelato di aver avuto un rapporto in passato con l’opinionista di Uomini e Donne, che si è trasformato in una solida amicizia ancora oggi. Giucas ha parlato di una vacanza alle Maldive, durante la quale Tina sarebbe emersa completamente nuda dal mare, e di una successiva vacanza a Creta, sempre caratterizzata da un alto tasso di tensione erotica.

Anticipazioni Uomini e Donne, Tina Cipollari in imbarazzo

Maria De Filippi ha deciso di mettere per una volta Tina Cipollari sotto i riflettori, piuttosto che puntare il dito verso gli altri come di consueto. La reazione di Tina è stata un misto di risate e smentite a metà, senza negare del tutto le affermazioni di Casella, lasciando intendere che potrebbe esserci stata una storia tra loro in passato. Al momento, però, è certo che l’opinionista e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sono semplicemente buoni amici, che apprezzano trascorrere del tempo insieme e prendersi in giro per il divertimento dei loro fan online.