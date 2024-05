Mr Franco Cinque: salvezza e consacrazione

A mente fredda mi sovviene una considerazione che ritengo doveroso, giornalisticamente parlando, di dover condividere, cercando preliminarmente e sperando di riuscirci, di spogliarmi della mia notoria passione per il Manfredonia Calcio che mi renderebbe forse di parte.

Con la salvezza di ieri, raggiunta non senza tribolazioni, non credo di esagerare ma di tributare il giusto riconoscimento a Mr Franco Cinque, che si è definitivamente consacrato come uno dei mister più preparati di questa categoria.

Il valore aggiunto che amplifica la portata del suo ragguardevole risultato è tuttavia rappresentato dalla sua sipontinità, dall’essere tifosissimo della sua creatura, che ha rischiato di dover forzatamente abbandonare per via di una sfortunata serie di risultati negativi ma che, invece, in controtendenza rispetto agli scettici, credendoci, ha condotto verso la salvezza.

Ho scandito e non esagero, minuto per minuto, come reporter, questa stagione calcistica con Mr Cinque dal raduno di Monte Sant’Angelo sino alla sua conclusione.

Ho percepito la sua preoccupazione dopo la prevedibile sconfitta nell’amichevole di San Marco, confortato, a fine gara da Livio Scuotto, colui che, il giorno dopo sarebbe diventato il DS del Manfredonia con mandato di operare sul mercato per rinforzare la rosa.

Prime sei giornate con soli sei punti in classifica con la cocente sconfitta casalinga contro l’Angri che poteva significare l’esonero.

Invece la svolta, squadra e mister che stringono un patto tra gentiluomini: la salvezza e salvezza fu. È certamente entrato a pieno titolo nella storia del Manfredonia Calcio, che lo storiografo Giovanni Ognissanti, con i suoi numerosi saggi, si è prodigato in modo eccellente di tramandare ai posteri, come il mister che ha portato in D il Manfredonia nell’annata 2012/2013 e di averlo salvato, garantendogli la permanenza in serie D nell’annata 2023/2024.

Mister concreto, di poche parole, con la disciplina che gli deriva per deformazione professionale militare, spesso tacciato di iper difensivismo, ha zittito tutti, ottenendo una salvezza insperata senza pretendere nulla di trascendentale dalla società ma in perfetta sintonia con la sua linea di “austerity” che amplifica ulteriormente la portata del risultato.

Chapeau Franco, consentimi amichevolmente di complimentarmi non solo con il Mister ma con l’amico non solo mio, credo, ma dell’intera città.

Antonio Castriotta