Cunz Gargano Food Fest a Rignano Garganico

CUNZ Gargano Food Fest: Celebrare le Eccellenze del Gargano attraverso il Gusto e la Tradizione, la seconda edizione al via dal 24 al 26 maggio a Rignano Garganico

Rignano Garganico, 6 maggio 2024 – È con grande entusiasmo che annunciamo il ritorno di CUNZ Gargano Food Fest, che giunge alla sua seconda edizione, prevista dal 24 al 26 maggio 2024 a Rignano Garganico. Questo festival, immerso nelle bellezze naturali e culturali della regione, è un tributo alle ricchezze enogastronomiche del Gargano e un’opportunità unica di scoprirne i tesori nascosti.

Un’Anteprima della Conferenza Stampa di Presentazione

Per dare il via alle celebrazioni, il 14 maggio alle ore 11:00, si terrà la conferenza stampa presso Palazzo Dogana, sede della provincia di Foggia, con la partecipazione di giornalisti, autorità e gli organizzatori dell’evento. Saranno presentati dettagli, anticipazioni e il ricco programma che caratterizzerà questa edizione.

Un Programma Denso di Attività

CUNZ Gargano Food Fest offre tre giorni di autentiche esperienze culinarie e culturali. Tra gli eventi principali figurano stand enogastronomici, escursioni guidate alla scoperta dei luoghi più suggestivi della regione, laboratori pratici dove imparare tecniche di cucina tradizionale, masterclass condotte da esperti del settore, showcooking che delizieranno il palato degli ospiti con degustazioni in tempo reale, visite guidate per esplorare le tradizioni locali e spettacoli e concerti per intrattenere e coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Un’Esperienza Immersiva nel Territorio

Il festival si svolgerà a Rignano Garganico, un luogo che si erge come il “Balcone di Puglia”, offrendo panorami mozzafiato e un’atmosfera unica. Questo territorio, ricco di storia e tradizione, sarà il palcoscenico perfetto per celebrare l’incontro tra la natura generosa del Gargano e la creatività culinaria dei suoi abitanti.

Coinvolgimento della Comunità Locale e Supporto Istituzionale

Il successo di CUNZ Gargano Food Fest è reso possibile grazie al supporto e all’impegno di oltre 200 volontari e numerose associazioni locali, insieme a una rete di 50 partner tecnici e istituzionali. L’evento è realizzato con il patrocinio del comune di Rignano Garganico, della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, del Gal Gargano, del Parco Nazionale del Gargano e del Consorzio di Bonifica, dimostrando un forte sostegno da parte delle istituzioni e delle comunità locali.

Commentando l’evento, il Sindaco di Rignano Garganico, Luigi Di Fiore, ha dichiarato: “Grazie al sostegno della Regione Puglia e all’attenzione da sempre dimostrata dall’Amministrazione Comunale, il festival è stato riconosciuto come un punto di riferimento per la promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare. Ciò che rende CUNZ Gargano Food Fest unico è il suo approccio inclusivo e collaborativo, basato sull’aggregazione e sulle partnership tra i soggetti del territorio. In particolare, il tema dell’educazione alimentare viene affrontato attraverso il coinvolgimento di 10 istituti scolastici e delle aziende agricole inserite nella “rete masserie didattiche”, nonché la partecipazione degli alunni di ALMA La Scuola Internazionale di Cucina Italiana guidati da Domenico Cilenti, Chef Stella Michelin e patron del Ristorante Porta di Basso di Peschici, che offriranno uno straordinario contributo nell’ambito della formazione culinaria di eccellenza. Inoltre, con la collaborazione di ESN ASE Foggia, sono stati coinvolti anche i ragazzi Erasmus dell’Università di Foggia, ampliando così il pubblico e favorendo lo scambio culturale. Un doveroso ringraziamento va riservato alle decine di volontari, tra cui tanti giovani, che da mesi, con entusiasmo e smisurato amore per questa meravigliosa terra, offrono il proprio prezioso contributo. Rignano si candida ad essere, ogni giorno di più, una perla incastonata nel Gargano più autentico e bramoso di generare bellezza”

Promozione dell’Economia Locale e Valorizzazione dei Prodotti Tipici

CUNZ Gargano Food Fest si propone di evidenziare l’importanza del cibo nella cultura locale, non solo come elemento centrale della tradizione e della vita quotidiana, ma anche come motore trainante dell’economia locale. Attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici della Puglia, e in particolare del Gargano, come la musciska, gli asparagi e il caciocavallo podolico, il festival mira a promuovere il comparto agroalimentare e a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di consumare in modo responsabile e consapevole.

Il successo di CUNZ Gargano Food Fest è frutto dell’impegno e del sostegno prezioso delle imprese locali, tra cui Prima Bio, 100Ponteggi e Vincitorio Costruzioni, che hanno contribuito con dedizione alla realizzazione di questa straordinaria celebrazione delle eccellenze del Gargano.

Parlando dell’evento, Donato Pio Palumbo, presidente della Proloco di Rignano Garganico, ha dichiarato: “Sarà un’edizione del CUNZ piena di novità e con tantissime iniziative che ci vedranno coinvolti dalle prime luci del mattino fino a notte fonda. Tutto questo grazie a un lavoro di squadra fantastico; sono infatti più di 200 i volontari che ci stanno aiutando e lo faranno soprattutto nella tre giorni. Menzione d’onore sicuramente va ai tantissimi giovani presenti nello staff, che con le loro capacità ed esperienze stanno facendo crescere a dismisura questo festival, e di questo siamo immensamente fieri. Saranno giorni di puro divertimento, tra laboratori, stand, musica, showcooking, escursioni, musei, teatro e tantissimo altro ancora; ogni singola iniziativa vi parlerà di Gargano, quello vero, quello autentico!”

Un’Opportunità di Scoperta e Divertimento per Tutti

CUNZ Gargano Food Fest non è solo un evento enogastronomico, ma un’esperienza completa che abbraccia aspetti sociali, culturali, naturalistici e artistici. Con un programma ricco di iniziative adatte a tutti i gusti e interessi, il festival promette di essere una full-immersion nel territorio del Gargano, offrendo un calendario sfaccettato e ricco di appuntamenti dal mattino alla sera.

Segui i profili social instagram e facebook del CUNZ gargano Food Fest per restare sempre aggiornato.

Per ulteriori informazioni e per partecipare agli stand, visitate il sito web ufficiale: www.cunzgargano.it/arestand.