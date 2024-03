Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi mercoledì 27 marzo 2024

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Josie si trova a fronteggiare un periodo turbolento, sia sul fronte lavorativo che personale, dopo la delusione del suo padre biologico. Tuttavia, una luce di speranza si fa strada nella sua vita quando una prestigiosa catena di gastronomia manifesta un grande interesse per le sue creazioni culinarie, in particolare per le sue deliziose praline. Determinata a cogliere questa opportunità, Josie si getta a capofitto nel lavoro, trovando in Leon un prezioso alleato e sostegno incondizionato.

Nel frattempo, un intricato triangolo amoroso agita le acque sia sul piano sentimentale che lavorativo. Alexandra si trova costretta ad accettare, non senza riluttanza, il piano del marito Markus, mentre durante un’escursione si ritrova a dover convincere Christoph a ritornare dalla sua parte. Tuttavia, quando le cose sembrano prendere una piega inaspettata durante una pausa per un picnic, Alexandra si trova a dover fare i conti con la confusione dei propri sentimenti e i dubbi sul suo vero obiettivo.

Nel frattempo, Gerry si scontra con le conseguenze del disguido della madre Helene al salone e cerca di riconquistare la fiducia di Shirin, che si sente profondamente ferita e delusa. Mentre Vanessa si rivolge a Carolin per consigli su un abito da sposa, le tensioni raggiungono l’apice quando Carolin si lascia sfuggire delle parole offensive, creando una frattura nel loro rapporto. Tuttavia, grazie al prezioso consiglio di Leon, Carolin trova il coraggio di affrontare Vanessa e chiarire le proprie intenzioni, aprendo la strada a una possibile riconciliazione e comprensione reciproca.

Anticipazioni Tempesta d’Amore 27 marzo 2024

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.