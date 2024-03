Anticipazioni La Promessa di oggi martedì 26 marzo 2024

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Il dramma si svolge con la caduta accidentale di Catalina, la cui caviglia si sloga in seguito a un incidente orchestrato segretamente dalla Baronessa. L’intento oscuro dietro questo evento nefasto è quello di permettere a Lorenzo di assumere il posto della ragazza in una missione misteriosa presso la banca. Mentre Catalina lotta con il dolore fisico e emotivo della sua caduta, il sospetto si insinua nella sua mente, portando con sé una serie di domande senza risposta.

Nel frattempo, Candela si immerge in un vortice di pianificazione frenetica, desiderosa di organizzare una cena speciale per ringraziare Don Carlos per la sua generosità. Con l’aiuto prezioso di Lope per il menu e il permesso gentile di Donna Pia per utilizzare il suo ufficio come location, Candela si getta a capofitto nell’organizzazione dell’evento, determinata a rendere omaggio al suo benefattore con stile e grazia.

Anticipazioni La Promessa 26 marzo 2024

Ma mentre alcuni cercano di esprimere gratitudine e apprezzamento, altri si trovano immersi in conflitti interni ed esterni. Manuel, preoccupato per le difficoltà della gravidanza di Jimena, cerca disperatamente un modo per aiutarla. Tuttavia, i suoi sforzi si scontrano con un muro di tensione quando Jana, con la sua abituale franchezza, solleva dubbi sulle affermazioni di Jimena. Il litigio che ne scaturisce getta un’ombra sulla loro relazione già tesa, lasciando entrambi con il cuore spezzato e le domande irrisolte.

Ma il destino ha in serbo ancora più sorprese per Manuel quando Don Pedro gli presenta un’opportunità che potrebbe cambiare il corso della sua vita: la possibilità di gareggiare alla prestigiosa Coppa Herzog Staackman, il sogno di una vita intera.

Tuttavia, l’entusiasmo di Manuel si scontra con una realtà crudele quando si rende conto che la sua partecipazione potrebbe essere messa in discussione a causa dei problemi di Jimena. Mentre il peso delle responsabilità si abbatte su di lui, Manuel si ritrova ad affrontare una scelta difficile tra il suo desiderio di realizzare i propri sogni e il dovere verso la sua famiglia.