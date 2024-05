Meteo Puglia, le previsioni meteo della settimana 13-19 maggio

Da lunedì 13 a mercoledì 15 le giornate saranno soleggiate con le temperature via via in aumento: si partirà da un range di 23-28 gradi lunedì, fino ad uno di 25-31 per la giornata di mercoledì.

Giovedì 16 la giornata potrebbe risultare più nuvoloso sul versante adriatico, ma con schiarite, e più soleggiata sul versante ionico. Al contrario la giornata di venerdì. Le temperature resteranno molto miti.

Anche sabato e domenica il cielo resterà parzialmente coperto da nubi, ma pare esclusa del tutto l’ipotesi di pioggia per la settimana 13-19 maggio.