Amici 23: ecco cosa ha detto Ayle dopo l’eliminazione dal talent

Ayle, prime dichiarazioni dopo l’uscita da Amici 23

Ayle ha rilasciato le prime parole in seguito alla sua eliminazione da Amici 23. Il cantante di Livorno ha rilasciato un’intervista a Witty Tv dove ha dichiarato che il talent di Maria De Filippi l’ha fatto cambiare sotto molti punti di vita sia quello umano che quello lavorativo. In merito a ciò, il ragazzo ha dichiarato che il programma l’ha aiutato a superare l’ansia nonostante sia stato escluso dai giochi dopo aver perso la sfida con Giovanni. Ma il livornese non si è perso d’animo ammettendo che tutto questo gli servirà per il futuro. Nel frattempo, Maria De Filippi ha riservato al giovane parole al miele. Nel corso dell’ultima diretta, la conduttrice ha espresso parole di lode nei confronti di Ayle, tanto da dichiarare: “Hai vinto cose molto più grandi e cose molto più importanti. Non devi essere arrabbiato con la vita.”