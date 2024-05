Trotta, Stoppiello e Salvemini regalano la finale allo Sporting Manfredonia

In gol Trotta (2), Stoppiello e Salvemini

Il Match Sporting Manfredonia contro Uniti per Cerignola giocatosi per lunghi tratti sotto una pioggia battente ha regalato davvero un mix di emozioni ai cuori Celeste Granata ,dalla tristezza per il vantaggio ospite trasformatasi in speranza poi con il ribaltamento del risultato fino al 3 a 1, in paura per il ritorno di un mai domo Uniti per Cerignola , alla gioia finale per la Finalissima conquistata.

In finale lo Sporting affronterà il Soccer Stornara.