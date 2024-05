Lucio Mele lascia Pescaria, l’addio dello chef di Manfredonia alla nota catena Fish food

Lucio Mele lascia Pescaria, il noto chef di Manfredonia che grazie alla sua creatività ha reso iconici in tutto il mondo i suoi panini di mare, lascia la nota catena di Fish Food.

Con un post sui suoi social scrive: “Cari Amici, il mio percorso con Pescaria finisce qui, è stata un’esperienza avvincente, una parte importante della mia vita, ma, allo stesso tempo sento forte il bisogno di concentrarmi su nuove ed entusiasmanti sfide. COME SEMPRE, PIU DI SEMPRE”.

La catena di ristoranti di pesce, fast e smart è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni, dopo il primo punto vendita di Polignano ne ha aperto tanti altri. Oggi può contare ben 8 Ristoranti in tutta Italia, tra i quali Milano, Verona, Bologna, Roma e Torino. La società di proprietà della Brainpull di Domingo Iudice, che aveva acquistato la totalità delle quote dall’altro socio fondatore Bartolo L’Abbate.