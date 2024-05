Uomini e Donne, Daniele Paudice e Gaia Gigli: una segnalazione li incastra

Daniele Paudice è l’attuale tronista di Uomini e Donne. L’uomo ha iniziato il suo percorso solo qualche settimana fa. A quanto sembra, il napoletano avrebbe le idee chiare, tanto da prepararsi alla scelta già nella prossima registrazione che avverrà lunedì 6 maggio. Daniele è arrivato nella seconda metà della stagione sedendosi accanto a Brando, la cui scelta è stata molto sofferta. Il giovane, invece, chiuderà il suo percorso questa settimana scegliendo una tra Marika e Gaia. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web rivelano che la scelta di Daniele verrà registrata il prossimo 6 maggio. Durante questo tempo, il napoletano ha fatto delle esterne sia con Marika che con Gaia. Con entrambe sembra essersi trovato molto bene, tanto da avere già una preferenza.

Uomini e Donne, Daniele Paudice aveva messo un like ad una foto di Gaia Gigli prima del trono

I fan di Uomini e Donne sospettano che Daniele Paudice sceglierà Gaia Gigli sebbene sia molto difficile da indovinare visto com’è andata la scelta di Brando che avevano dato per favorita Beatriz. Ma ecco arrivare il colpo di scena: un utente ha notato che Daniele aveva dato un like ad una foto di Gaia già ad ottobre 2023 e Paudice avendo disattivato il suo profilo durante il trono non potrebbe averlo messo dopo l’inizio del programma. Che i due si conoscessero di già? oppure il tronista ha messo un like solo perché ha apprezzato la foto? Ovviamente si tratta soltanto di una segnalazione ma che se fosse confermata getterebbe sospetti sul trono del ragazzo.