Uomini e Donne clamoroso: riavvicinamento in corso tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri?

Il trono di Ida Platano ha avuto un epilogo diverso da quello che si aspettava. Il suo percorso non si è concluso come si auspicava. I suoi due corteggiatori hanno abbandonato il trono nonostante uno dei due abbia cercato un riavvicinamento. Mario Cusitore infatti si è recato a Brescia per avere un chiarimento con Ida Platano. Ma la donna l’ha respinto preferendo chiarirsi davanti alle telecamere di Uomini e Donne. Alla fine, Ida Platano ha detto addio a Mario. Non c’è stata nemmeno la possibilità di approfondire la conoscenza con Pierpaolo Siano, che ha abbandonato il programma sentitosi sempre la seconda scelta della tronista. Tuttavia, un colpo di scena potrebbe essere dietro all’angolo. Si parla sempre più con insistenza di un suo storico spasimante conosciuto anni fa nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri si sarebbe riavvicinato ad Ida Platano

Ida Platano è finita al centro del gossip in queste ultime ore. Infatti, si parla sempre con più insistenza della possibile riapparizione di un suo ex storico conosciuto a Uomini e Donne. Secondo quando riferito da Deianira Marzano ci sarebbe stato un piccolo riavvicinamento tra l’ex tronista e Riccardo Guarnieri, che starebbe attraversando un periodo crisi con l’attuale fidanzata. Una segnalazione è arrivata all’esperta di gossip che recitava in questo modo: “Pare che Riccardo sia in crisi con la sua fidanzata ed abbia sentito Ida”. Deianira Marzano ha commentato che forse li rivedremo entrambi a settembre nel cast della trasmissione. Ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere ancora qualche mese per saperlo.