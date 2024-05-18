Politica Manfredonia

Manfredonia, come sono andati i partiti nelle ultime tre elezioni?

Redazione18 Maggio 2024
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Matteo Gentile

Manfredonia, come sono andati i partiti nelle ultime tre elezioni?

ELEZIONI MANFREDONIA COMUNALI 2021

FORZA ITALIA 11,03%
STRADA FACENDO 10,90%
PD 9,53%
PROGETTO POPOLARE 8,59%
MOLO 21 7,29%
M5S 7,21%
AGIAMO 6,91%
CON MANFREDONIA 5,82%
AZIONE 4,91%
CITTA’ PROTAGONISTA 4,35%
E885 3,63%
MOVIMENTO EST 3,58%
MANFREDONIA NUOVA 3,01%
SIPONTUM 2,27%
FRATELLI D’ITALIA 2,23%
IO VOTO GIANNI 2%
LA MIA CITTA’ 1,90%
MANFREDONIA CIVICA 1,82%
MANFREDONIA DEMOCRATICA 1,59%
UDC 1,45%

ELEZIONI MANFREDONIA COMUNALI 2015

PD 28,06%
IL BELLO VIENE ORA 15,36%
UDC 9,04%
M5S 8,38%
FORZA ITALIA 7,48%
INIZIATIVA DEMOCRATICA MANFREDONIA 6,49%
MOVIMENTO EST 6,29%
MANFREDONIA NUOVA 4,92%
NOI E VOI PER MANFREDONIA 3,03%
MANFREDONIA CHE FUNZIONA 2,91%
SINISTRA UNITA 2,38%
MANFREDONIA AL CENTRO 1,61%
CRISTIANI UNITI 1,36%
OLTRE CON FITTO 1,34%
LEGA NOI CON SALVINI 0,92%
FRATELLI D’ITALIA 0,43%

ELEZIONI MANFREDONIA COMUNALI 2010

PD 27,80%
RICCARDI PER MANFREDONIA 18,14%
IL POPOLO DELLE LIBERTA’ 14,35%
UDC 11,12%
ITALIA DEI VALORI 7,32%
PECORELLA SINDACO 3,93%
SEL 3,44%
RIFONDAZIONE COMUNISTA 3,30%
COMUNISTI ITALIANI 2,38%
MRE 1,92%
CRISTIANI UNITI 1,90%
LA RIVIERA SUD NEL CUORE 1,59%
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO 1,31%
DC 0,71%
NUOVO PSI 0,45%
PARTITO LIBERALE ITALIANO 0,32%

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Redazione18 Maggio 2024
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