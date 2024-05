Tempesta d’amore anticipazioni, Christoph riconquista Alexandra

Tempesta d’amore e le anticipazioni mostrano che Christoph riconquista Alexandra. Egli sarà generoso verso Eleni, che farà? La giovane lotta per vivere, Alexandra, la madre, non ama più Christoph Saalfeld.

Tempesta d’amore, Christoph riconquisterà Alexandra

Prossimamente vedremo che l’albergatore riuscirà a riconquistare la donna amata. Eleni e la generosità lo aiuteranno. Cosa accadrà in Sturm der Liebe, trasmessa in Italia da Rete 4! Per calmare una furiosa lite tra il padre e Christoph, la ragazza è stata spinta da quest’ultimo giù dalle scale.

Eleni è in coma, Markus verrà arrestato grazie alle prove di Christoph. L’albergatore le ha fatte trovare contro di lui. Alexandra rimarrà da sola con la sua adorata figlia. Christoph cercherà di starle accanto per convincerla della sua innocenza. La donna non vorrà avere a che fare con lui!

Saalfeld farà alla sua amata un’offerta generosa

Saalfeld pagherà le cure per Eleni da una famosissima specialista negli Stati Uniti. Una spesa che Alexandra non avrebbe potuto sostenere. La Schwarzbach capirà di non avere altra scelta e sarà costretta ad accettare. Christoph stupirà Alexandra, aiutandola, senza chiedere nulla in cambio, sarà proprio così?

L’odio della donna nei confronti dell’albergatore si scioglierà, lasciando spazio alla gratitudine e all’amore…

Torneremo con altre Tempesta d’amore anticipazioni