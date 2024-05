Ernesto Russo cacciato da Uomini e Donne: lui incolpa Barbara De Santi

Nel corso della puntata ieri 20 maggio di Uomini e Donne i telespettatori hanno assistito all’allontanamento di Ernesto Russo. Maria De Filippi infatti ha invitato il cavaliere del trono over ad abbandonare la trasmissione dopo l’arrivo di alcune segnalazioni a suoi carico. Accuse che l’uomo non ha respinto, tanto ammettere di essersi effettivamente visto con altre donne. Di recente, Ernesto Russo ha rilasciato un’intervista a Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni per parlare del suo addio a Uomini e Donne. L’uomo ha spiegato la verità sulla sua discussa segnalazione rivelando che quando non è innamorato tradisce la propria donna. In merito a ciò, ha detto: “Mi è capitato di tradire, l’ho ammesso di fare sesso. ” Però ha precisato che le foto della segnalazione mostrate a U&D non c’entrano niente visto che con quella ragazza non c’è assolutamente niente.

Ernesto Russo crede che Barbara De Santi abbia mandato la segnalazione a Uomini e Donne

Ernesto Russo ha spiegato di essere un organizzatore di eventi, tanto da trovarsi in mezzo a situazioni ambigue. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha ammesso che quel tipo di foto mostrate in studio sono le stesse che fa nel suo locale. L’uomo inoltre ha detto di non aver nessun rimorso perché crede di essere stato sempre sincero. Infatti, ha ammesso: “Notti di sesso anche al di fuori del programma ma non era fidanzato con nessuna”. Ernesto Russo tuttavia c’ha tenuto a dire di avere dei sospetti sulla persona che ha inviato le foto alla redazione. L’uomo crede che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Barbara De Santi, intenzionata a vendicarsi della fine della loro conoscenza: “E’ stata lei al 100% a mandare le foto”.