Marisol dopo Amici 23: parole di elogio per Alessandra Celentano e su Petit

Marisol è stata tra le grandi protagoniste di questa stagione di Amici 23 conclusasi con la vittoria di Sarah Toscano. La ballerina non credeva di aggiudicarsi il circuito di ballo e sollevare la coppa nonostante la sua bravura e il suo carisma. La 18enne nata a Cuba ma Biellese di adozione ha raccontato di essere cresciuta tantissimo da quando è entrata nella scuola di Maria De Filippi, tanto da sentirsi un’altra persona. Marisol infatti ha detto: “Ho acquisito maggiore consapevolezza del mio corpo e questo è bellissimo”. La donna inoltre è convinta che il sogno di tutti i ballerini sia quello di andare a studiare all’estero. Una chance che potrebbe vedere la luce visto che ha ricevuto un’offerta di lavoro per studiare presso una compagnia di New York durante la finale di Amici 23.

Marisol e le parole su Alessandra Celentano dopo Amici 23

Ma prima di volare in America, la seconda finalista di Amici 23 dovrà curare il ginocchio che pare abbia un problema. A tal proposito, Marisol ha detto: “Devo prendermi del tempo per curarmi ma purtroppo non ho idea dei tempi di recupero.” La donna inoltre ha espresso bellissime parole nei confronti di Alessandra Celentano, la prima a credere a lei. Marisol infatti ha ammesso: “E’ sempre stata molto presente con lui.” All’interno della scuola inoltre la ballerina ha trovato l’amore. La ragazza infatti si è innamorata di Petit, cantante napoletano che era stato dato come vincitore del talent. La ballerina ha voluto ringraziare il giovane ammettendo di aver vissuto la loro storia come un arricchimento, tanto da aver ballato meglio da innamorata.