Uomini e Donne anticipazioni: due dame quasi alle mani, Daniele delude Gaia

Tanti colpi di scena sono accaduti nel corso della registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri 22 aprile negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Maria De Filippi ha dato spazio al trono classico ed in particolare a quello di Daniele Paudice. Scendendo nei dettagli, il tronista napoletano ha fatto due esterne: una con Marika e l’altra con Gaia. Con entrambe le sue due corteggiatrici c’è stato un bacio appassionato. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web segnalano che una volta tornati in studio Gaia è apparsa molto felice del bacio con Daniele. Felicità che è durata molto poco quando ha scoperto che il tronista aveva fatto la stessa cosa anche con la rivale.

Uomini e Donne anticipazioni: Aurora e Cristina arrivano quasi alle mani

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti la nuova registrazione rivelano che Maria De Filippi ha dato spazio alle vicende del trono over. In particolare, Gemma Galgani è uscita in esterna con Pietro, il nuovo cavaliere venuto a conoscerla. La conduttrice poi ha chiamato Mario del trono over a sedersi al centro dello studio con Ylenia e Milena. Il cavaliere ha deciso di chiudere la frequentazione con Ylenia mentre vuole continuare a vedersi con Milena. Inoltre, c’è stata un’ampia parte dedicata ad Aurora e Cristina. Le due dame sono arrivate quasi alle mani nella registrazione precedente, tanto che oggi hanno dato vita ad un nuovo scontro molto pesante. Cristina ha accusato Barbara e Aurora di essere delle sfig*te.