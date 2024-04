Uomini e Donne anticipazioni dal 22 al 24 aprile: una dama divisa tra due fuochi, primo bacio per Daniele Paudice

Uomini e Donne continuerà a sorprendere i telespettatori italiani anche nel corso della settimana dal 22 al 24 aprile sui teleschermi di Canale 5. In particolare, Maria De Filippi darà spazio al trono classico ed in particolare a quello di Ida Platano. La tronista di Brescia porterà in esterna sia Pierpaolo che Mario. La donna deciderà di passare del tempo in compagnia dei suoi due corteggiatori per arrivare alla decisione finale. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano passerà con Mario un’esterna romantica. La donna però rivelerà che i gesti del corteggiatore non le arrivano una volta tornati in studio. Parole che faranno scatenare la reazione furiosa da parte di Mario.

Uomini e Donne anticipazioni: Jessica divisa tra Marcello e Diego, Daniele bacia Marika

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Maria De Filippi darà spazio anche alle vicende del trono over. In particolare, Marcello Messina e Diego Tavani si contenderanno una dama. Entrambi i cavalieri infatti usciranno in esterna con Jessica. Una volta in studio, la dama confiderà di essersi trovata molto bene con Diego mentre ammetterà di non aver provato attrazione nei confronti di Marcello. Di conseguenza, la donna deciderà di smettere di vedersi con Marcello. Intanto, Daniele Paudice porterà in esterna Marika, dove scatterà il primo bacio del loro percorso. Un gesto che ferirà Gaia. Il tronista cercherà di correre ai ripari difendendosi visto che porta rispetto ad una donna che ha una figlia a casa. Uomini e Donne sarà sospeso il 25 e 26 aprile, tornando regolarmente in onda il 29 aprile nella consueta collocazione.