Anticipazioni Uomini e Donne oggi, colpo di scena per Daniele Paudice: pubblico senza parole

Un nuovo appuntamento con Uomini e Donne è in programma per oggi, 17 aprile 2024, su Canale5 alle 14.45. Le anticipazioni della puntata rivelano che il focus sarà su Daniele Paudice e Ida Platano, con spazio per le vicende dei protagonisti del segmento senior del programma. Ecco nel dettaglio cosa accadrà durante l’episodio di oggi del popolare dating show.

Anticipazioni Uomini e Donne, Marika lascia lo studio: Daniele Paudice prende una decisione

Dopo aver esaminato le vicende amorose dei protagonisti del trono over e aver salutato Maura e Gianluca, oggi ci si concentrerà nuovamente su Daniele Paudice. Il 33enne è stato protagonista di esterne sia con Gaia che con Marika durante la settimana. In studio verranno mostrati i filmati, evidenziando un bacio con Marika che scatenerà una reazione negativa da parte di Gaia. Quest’ultima esprimerà il suo disappunto, sostenendo di non sentirsi abbastanza gradita dal tronista. Daniele chiarirà di aver evitato un approccio fisico con Marika all’inizio per rispetto della sua condizione di madre. Il confronto porterà Marika ad abbandonare lo studio, sentendosi trascurata e offesa dalla situazione. Le anticipazioni rivelano che Daniele non la seguirà, ribadendo di non aver commesso alcun errore o gesto che potesse giustificare la reazione della ragazza.

Anticipazioni Uomini e Donne, nuovo colpo di scena per il trono di Ida Platano: delusione con Mario Cusitore

Ancora una volta, il trono di Ida Platano sarà al centro dell’attenzione. Dopo aver discusso del percorso di Daniele Paudice, Maria De Filippi tornerà a parlare della dama di Brescia, già in crisi nelle puntate precedenti. I dubbi su Mario e Pierpaolo continueranno a turbare Ida, nonostante le dichiarazioni d’amore del corteggiatore. Una nuova segnalazione su Mario Cusitore porterà Tina Cipollari a esprimere nuove critiche nei confronti del corteggiatore, di cui ha sempre mostrato scetticismo. Questa nuova svolta potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso? Ida Platano sarà pronta a eliminare definitivamente Mario Cusitore? Per scoprirlo, non perdetevi la puntata di oggi su Canale5 alle 14.45.