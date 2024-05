Uomini e Donne anticipazioni: arriva la scelta per Daniele, Ida Platano abbandona il trono

Grandi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi darà attenzione ai protagonisti del trono classico ed in particolare a Daniele Paudice. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che il tronista porterà in esterna sia Marika che Gaia. Due esterne che andranno a gonfie vele. Una volta tornato in studio, l’uomo prenderà un’importante decisione sul suo percorso. Daniele Paudice infatti annuncerà di essere all’epilogo del suo percorso, tanto da voler fare la sua scelta nel corso della prossima registrazione del dating show.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano costretta ad abbandonare il trono over

Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma nelle prossime settimane rivelano che intorno al trono Ida Platano aleggerà un mistero. La sedia della tronista di Brescia rimarrà vuota dopo l’addio di Pierpaolo Siano e Mario Cusitore. Proprio quest’ultimo verrà smascherato dopo le sue continue menzogne alla tronista mentre il rivale l’accuserà di aver preso in giro lui e tutto il pubblico. Di qui, la decisione di eliminarsi dal programma. Per questo motivo, Ida Platano rimasta senza corteggiatori, sarà costretta ad abbandonare il trono classico. Un nuova delusione per la donna dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza, sempre conosciuto nel dating show.