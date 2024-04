UN SEGNACOLO DELLA TRANSUMANZA

(Siponto da salvare)

Di Aldo Caroleo, Siponto

Sul Viale dei Pini a Siponto, esattamente all’incrocio con la stradina che porta al Viale degli Eucalipti,( e nelle vicinanze del luogo dove furono scoperti dalla Delano Smith i resti di una villa Romana in Località Mascherone) ,si trova in ben evidenza ma quasi certamente ignorato da molti, questo manufatto in blocchetti di tufo , con la base quadrangolare e la parte superiore a piramide .

Sulla parte inferiore si legge :

1726

T O R R E

DI (NICO) LA SOLLICITO

(DEL) L (A) L O C A Z I O N E

D (I) C A N D E L A ( R O )

Le “ Locationes “ (o Locazioni) erano delle grandi estensioni di terra fiscale, in cui, durante l’inverno, venivano sistemate le pecore dei pastori abruzzesi ,lucani e molisani , definiti locati.

Quindi un limite territoriale di separazione tra le diverse proprietà . Il nome SOLLICITO ne definisce l’appartenenza.

Questo segnacolo andrebbe recuperato, soprattutto nella parte inferiore dove si vedono i blocchi che sono sconnessi e potrebbero crollare.

Inoltre è opportuno proteggere l’epigrafe,poiché, come si vede è soggetta ad erosioni o altri fattori esterni che stanno compromettendo le lettere (imbrattature,ecc.).

Sarebbe inoltre importante che altri segnacoli del genere, sicuramente disseminati sul territorio, fossero segnalati, mappati e protetti, piccoli testimoni di una grande, secolare storia da non dimenticare.

Aldo Caroleo, Siponto…2024