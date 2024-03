Un posto al sole anticipazioni settimana dal 25 al 29 marzo 2024

Un posto al sole anticipazioni con le anticipazioni settimanali dal 25 al 29 marzo 2024 mostra una grande novità. Antonio e Manuel si riavvicineranno, Antonio diverrà sempre maggiore loro complice. Damiano procurerà della sofferenza, a chi? Alberto e Clara pensano alla gravidanza e non sanno che decidere.

Alberto spinge Clara a decidere se portare avanti la gravidanza

Clara attende un figlio da Eduardo e abita con Alberto. Non è ancora decisa se tenere o meno la creatura che porta in grembo. Una sua amica la sosterrà, mentre il compagno che la ospita spinge a decidere. Guido e Mariella stanno vivendo una forte crisi matrimoniale.

Leggi anche, Meteo: le ultime sul weekend delle Palme e Pasqua

Cerruti sembra rasserenarsi grazie a Luciano, mentre Viola si sentirà in colpa verso Eugenio. Rosa vorrebbe tornare a casa sua, nonostante il rischio è grande le farà una proposta inaspettata. Clara, almeno in apparenza sembra volere l’interruzione di gravidanza.

Marika parlerà all’amica all’amica ma non otterrà un grande risultato

Mentre Luciano cercherà di convincere Cerruti a non stare dalla parte di Castrese, Mariella crederà di essersi rappacificata, almeno un poco con Guido, sarà solo un’illusione. Ida vorrebbe affrontare una nuova vita e a godersi con Diego.

Purtroppo giungerà una notizia che le porterà la disperazione più buia. Di che si tratterà? Damiano intende trasferirsi a casa di Rosa, vacillerà il rapporto tra il poliziotto e Viola? In tutto questo caos, ci sarà un ritorno che porterà allegria e spensieratezza nella terrazza di palazzo Palladini.

Un grandissimo dolore colpirà Ida

Ida sarà profondamente addolorata per la dipartita del padre, Diego vorrà aiutarla a liberarsi dai ricatti di Marina e Diego. Rosa faticherà a nascondere il sentimento per il suo ex e sarà felice che ora abiti insieme a lei.

Rossella grazie a un invito, avrà un po’ le idee chiare. Raffaele si preoccuperà per l’impulsività di Diego e lo frenerà a essere ostile verso Ferri. Filippo e Serena troveranno finalmente il modo di far sorridere nuovamente Irene.

Un posto al sole anticipazioni settimana dal 25 al 29 marzo 2024 terminano qui, a presto!