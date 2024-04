Terra amara cambia programmazione: regalo per i fan per il 25 e 26 aprile

Il palinsesto serale di Canale 5 subirà alcune modifiche per la giornata del 25 aprile. Mediaset ha deciso di fare una sorpresa ai fan di Terra amara. Il canale diretto da Piersilvio Berlusconi infatti trasmetterà una puntata serale della soap opera giovedì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione. Ma le sorpresa non sono finite qui visto che i fan di Terra amara potranno assistere ad un nuovo appuntamento in prima serata venerdì 26 aprile. Un cambio di programmazione che sicuramente farà felici i fan delle vicende ambientate a Cukurova dopo la decisione di Mediaset di cancellarla al pomeridiano per sostituirla con Endless Love.

Terra amara in prima serata il 25 e 26 aprile

Terra amara andrà in onda il 25 e 26 aprile in prima serata. Una bella notizia per i fan che non vedono l’ora di vedere come andrà a fine la storia d’amore tra Zuleyha e Hakan. Ma cosa succederà nel corso del doppio appuntamento serale? Le anticipazioni della soap opera rivelano che Abdulkadir e Hakan verranno minacciati da Hamran, il figlio di un uomo che avevano ucciso molti anni prima in Libano. Zuleyha, intanto, spierà le mosse del marito per poi chiederne una spiegazione. Colak, invece, non pagherà i suoi braccianti, tanto che Zuleyha deciderà di pagarli di tasca propria. Betul e Sermin vivranno sotto lo stesso tetto di Vahap che finirà per trattarle come delle serve.