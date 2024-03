Terra amara anticipazioni puntata 24 marzo: brutte notizie per Lutfiye

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amara che i telespettatori avranno modo di vedere domenica 24 marzo in prima visione su Canale 5. Scendendo nei dettagli, Hakan e Abdulkadir incendieranno uno dei pullman della società di Colak diretto ad Ankara dopo aver fatto scendere i passeggeri ed offerto loro un viaggio più confortevole sui loro mezzi. Zuleyha, intanto, organizzerà la proiezione di un film aperta a tutti gli abitanti di Cukurova. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che sullo schermo comparirà il filmato in cui Betul si vanta con Zuleyha di aver sottratto del denaro all’azienda Yaman. L’avvocatessa a questo punto si dispererà per essere stata smascherata in pubblico mentre Sermin la incolperà di aver sottovalutato Zuleyha. Infine Lutfiye sarà in ansia per le condizioni di salute del sindaco.

Terra amara anticipazioni 24 marzo: Lutfiye scopre che il sindaco è morto

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la puntata del 24 marzo rivelano che Sermin convincerà Colak a dare una lezione a Zuleyha per aver offeso Betul in pubblico. Fikret però riuscirà a fermare gli scagnozzi del proprietario terriero prima di una strage. La vedova di Demir, intanto, si recherà ad Ankara per trovare il signor Sadi ricoverato in gravi condizioni di salute. Qui, la donna incontrerà Gungor che le racconterà tutta la verità su Hakan. Zuleyha a questo punto deciderà di rompere ogni rapporto con Hakan, tanto da delegare ogni cosa nelle mani di Fikret. Nel frattempo, Lutfiye verrà raggiunta da una drammatica notizia. La donna scoprirà che il sindaco è morto, tanto da doverlo sostituire nel comune di Cukurova.