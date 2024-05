Terra amara chiude i battenti: anticipazioni e data della puntata finale

Non manca molto all’ultima puntata di Terra amara. La soap opera chiuderà i battenti dopo due anni di messa in onda. In breve tempo, le vicende ambientate a Cukurova hanno conquistato davvero tutti facendo registrare ascolti record sui teleschermi di Canale 5. Poche ore fa, Mediaset ha annunciato la data di messa in onda della puntata finale di Terra amara. In particolare, il gran finale della soap opera verrà trasmesso in prima serata venerdì 31 maggio sui teleschermi di Canale 5. Il canale diretto da Piersilvio Berlusconi ha deciso di spostare la messa in onda del gran finale al 31 maggio dopo che inizialmente si era parlato del 24 maggio. In questo frangente, i telespettatori scopriranno quale sarà il destino di Zuleyha e di tutti i personaggi che hanno fatto parte della soap opera.

Terra amara, anticipazioni della puntata finale del 31 maggio

Ma cosa succederà nella puntata finale di Terra amara in programma il 31 maggio in prima serata sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della soap opera rivelano che Abdülkadir e Betül riusciranno ad oltrepassare il confine per evitare di finire in carcere per gli omicidi di Fekeli e Hakan. Vahap, invece, verrà bloccato da alcuni controlli tanto da essere costretto a far ritorno a Cukurova. Nel frattempo, Züleyha e Fikret riusciranno e trovare il nascondiglio di Abdülkadir e Betül ed a consegnarli alla giustizia. La figlia di Sermin verrà condannata a 24 anni per la morte di Hakan. Ma i colpi di scena non termineranno qui in quanto Zuleyha ultimerà i preparativi per le nozze tra Fikret e Zeynep. Una cerimonia che rischierà di venire meno quando Vahap minaccerà di farsi saltare in aria al cospetto degli invitati.