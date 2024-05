Manfredonia, Comparti: “Lavori di scavo per l’energia elettrica infiniti, ecco la situazione”

I lavori di scavo per l’energia elettrica sembrano non finire mai in zona Comparti.

”Da Natale proseguono lavori in zona, prima nei pressi della rotatoria di Viale Michelangelo, poi da circa un mese all’uscita dei comparti.

I lavori proseguono a rilento, nonostante le belle giornate, ed i disagi dei residenti aumentano” ci scrivono.

”Possibile che nessuno in Comune sia a conoscenza della lentezza dei lavori? Possibile che nessuno sia a conoscenza dei disagi che arrecano tali scavi?”