Il Clandestino si farà la seconda stagione? Le parole di Edoardo Leo fanno sperare

A pochi minuti dalla messa in onda della puntata finale de Il Clandestino, c’è già molta curiosità di sapere se la fiction con protagonista Edoardo Leo avrà una seconda stagione. Una domanda che non ha ancora trovato risposta nella Rai. Nonostante questo, l’attore che è tornato dopo ben sei anni alla fiction ha dichiarato di essere nuovamente pronto a vestire i panni di Luca Travaglia, l’ex ispettore dell’anti-terrorismo di Roma che si è trasferito a Milano. Qui, l’uomo insieme all’amico Palitha ha avviato un’attività investigativa privata ritrovando la gioia sia sul lavoro che l’amore grazie a Carolina, per la quale ha iniziato a lavorare come guardia del corpo. La prima stagione de Il Clandestino è composta da 12 episodi andati in onda su Rai 1 dove ha ottenuto un discreto successo.

Il Clandestino in onda stasera 14 maggio con l’ultima puntata

Al momento non ci sono indiscrezioni su un possibile rinnovo de Il Clandestino con Edoardo Leo. In attesa di conferma però la trama della seconda stagione potrebbe vertere sugli sviluppi tra Luca Travaglia e Carolina. Ma cosa vedremo nell’ultima puntata in onda stasera 14 maggio su Rai 1? Le anticipazioni dell’ultima puntata intitolata La terza moglie rivelano che Luca si infiltrerà come addetto alla sicurezza di un uomo d’affari che giungerà con tre mogli. L’uomo risulterà essere coinvolto in una cellula terroristica libanese. Quando scoprirà che il contatto con questa cellula è una sua vecchia conoscenza, Luca potrebbe avere l’occasione giusta per arrestare la persona che gli ha rovinato l’esistenza ed avere tutte le risposte che cercava da tempo.