Terra amara anticipazioni 31 marzo: un rapimento sconvolge Cukurova

Diversi colpi di scena avverranno in occasione della nuova puntata di Terra amara in programma domenica 31 marzo dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Betul deciderà di lasciare la collaborazione con sia sentimentale che lavorativa con Colak per convincerlo a sposarla. Un piano che funzionerà alla perfezione visto che l’uomo si presenterà a chiedere la mano della figlia a Sermin. I due fidanzati a questo punto decideranno di sposarsi il prima possibile. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che alla villa Yaman Fadik e Cevriye continueranno a litigare per ogni cosa. La cuoca poi fingerà di aver bisogno di un po’ di olio, tanto da recarsi in casa di Sermin per curiosare dopo aver scoperto della proposta di matrimonio.

Terra amara anticipazioni: Abdulkadir decide di rapire Betul

Le anticipazioni di Terra amara in onda il 31 marzo su Canale 5 rivelano che Abduladkir si recherà da Betul pregandola di non sposare Colak. Ma l’avvocatessa deciderà di andare avanti con il suo piano. Hakan, invece, venderà le quote dell’azienda Yaman convinto di aver perso Zuleyha mentre alla villa Yaman fermeranno i preparativi per il compleanno di Leyla e Kerem Ali. Sermin cercherà di convincere Betul a non avvelenare suo marito durante la prima notte di nozze. Ma la legale non darà ascolto, tanto da acquistare il veleno. Vahap, invece, si recherà alla tenuta per accompagnare Sermin, Fusun e Betul dal parrucchiere. Per la strada però i tre verranno fermati da Abdulkadir intenzionato a rapire l’avvocatessa per impedirle di sposare Colak. Da lì a poco nascerà una colluttazione dove rimarrà ferito in modo grave il proprietario dell’officina.