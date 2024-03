Terra amara anticipazioni serale 22 marzo: Sermin si vendica di Zuleyha, ecco come

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata serale di Terra amara in programma venerdì 22 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Sermin e Betul chiameranno un giornalista a caccia di scoop dopo il pignoramento di villa Yaman. Intanto Zuleyha sarà certa di poter pagare il debito contratto con l’erario grazie alla vendita dei suoi gioielli. La donna infatti incaricherà Gaffur e Selamet di recarsi in paese per vendere i suoi monili al banco dei pegni. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che i due uomini scompariranno nel nulla mettendo in difficoltà Zuleyha. Nel frattempo Hakan farà arrestare Mujdat che si spacciava per il vero zio di Kerem Ali.

Terra amara anticipazioni 22 marzo: Sermin spettegola sulla situazione debitoria di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la puntata serale trasmessa il 22 marzo rivelano che Fikret sospetterà che dietro al rapimento di Kerem Ali si nasconde la mano di Kerem Ali. Intanto Zuleyha apparirà sempre più in ansia per le sorti di Gaffur e Selamet bisognosa di quei soldi per evitare il pignoramento della vendita. Per questo motivo, la donna chiederà ad Ibo e Rasit di rintracciarli. Il pubblico scoprirà che Gaffur e Selamet sono stati assaliti da alcuni banditi che dopo averli derubati li hanno rinchiusi nel vano posteriore di un auto. Di conseguenza, Zuleyha sarà costretta a lasciare la villa Yaman insieme alla famiglia e tutti gli operai. La donna ospiterà tutti quanti in un albergo a sue spese. Colak, nel frattempo, farà una visita a Betul. Abdulkadir apparirà geloso dell’arrivo dell’uomo. Zuleyha, invece, comparirà su un quotidiano con i dettagli della sua situazione debitoria. Sermin ne approfitterà per spettegolare con tutti ma fortunatamente la villa verrà dissequestrata e tutti potranno ritornare al loro lavoro.