Seconda Categoria: l’Atletico Apricena vince ed ipoteca il primo posto

Trasferta vincente per l’Atletico Apricena in casa dell’Olimpia Bitonto (prossimo avversario dello Sporting Manfredonia) e promozione in Prima Categoria ad un basso: basterà vincere l’ultima in casa contro il già salvo Real Rodi Garganico per stappare lo spumante, già messo in frigo.

Per lo Sporting Manfredonia si profilano i playoff contro lo stesso Olimpia Bitonto, il Soccer Stornara ed l’Uniti per Cerignola.