Pomeriggio Cinque, cambiamento improvviso: sarà lei a sostituire Myrta Merlino

La carriera di Simona Branchetti, tra i volti più noti e apprezzati del Tg5, potrebbe subire una svolta significativa con un possibile passaggio a Pomeriggio Cinque, secondo quanto riportato da fonti vicine al mondo televisivo. Dopo il successo ottenuto con il programma Morning News, che ha saputo rinvigorire l’audience di Canale 5 durante la stagione estiva, sembra che sia giunto il momento di una nuova sfida per la conduttrice.

Se i rumors si confermassero, Branchetti potrebbe sostituire Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque nella prossima stagione, assumendo così un ruolo di maggior rilievo all’interno della programmazione Mediaset. Tuttavia, la posizione di Merlino non è ancora chiara: potrebbe essere destinata a nuovi progetti su altre reti del gruppo, come Rete4, dove potrebbe condurre un talk show in prima serata.

La promozione di Branchetti sarebbe giustificata dai risultati positivi ottenuti con Morning News, che ha registrato ascolti simili a quelli di Mattino Cinque con costi notevolmente inferiori. Questo rende la conduttrice una scelta attraente per Mediaset, che cerca di ridurre i costi senza compromettere la qualità dell’offerta televisiva.

Simona Branchetti pronta a condurre Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino?

Inoltre, la privacy di Branchetti è sempre stata una priorità per lei, come dimostra la sua netta smentita di qualsiasi presunto flirt con Giambruno, ribadendo di essere semplicemente amici di lunga data. La sua professionalità e riservatezza potrebbero renderla un asset prezioso per il futuro della rete.

Mentre si attendono conferme ufficiali da parte di Mediaset e dei protagonisti coinvolti, l’ipotesi di vedere Simona Branchetti al timone di Pomeriggio Cinque suscita grande curiosità e interesse tra il pubblico televisivo.