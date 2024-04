Peppe Di Napoli abbandona l’Isola dei famosi 2024: svelato il vero motivo del ritiro

L’Isola dei famosi 2024 è al centro della bufera per il susseguirsi di numerosi ritiri che hanno decimato il cast. Dopo il caso di Francesco Benigno, ecco che Peppe Di Napoli ha annunciato il suo ritiro nel corso della giornata di ieri 19 aprile. Queste le sue testuali parole: “Abbandono L’Isola dei Famosi perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però io abbandono L’Isola dei famosi 2024 e me ne vado“. Per questo motivo, il televoto è stato annullato e riaperto con i rimanenti naufraghi. Ma ecco, che il pescivendolo ha voluto dire la sua dopo aver preso in possesso dei suoi canali social. Beppe Di Napoli ha spiegato su Instagram le ragioni dietro al suo abbandono.

Problema fisico dietro l’abbandono di Peppe Di Napoli dall’Isola dei famosi 2024

Peppe Di Napoli ha deciso di abbandonare l’Isola dei famosi 2024. L’annuncio è arrivato a sorpresa dopo quello di Francesco Benigno, che tornato sui social ha riferito di aver messo tutto in mano ai suoi avvocati. Il pescivendolo di Napoli, invece, ha rilasciato delle dichiarazioni sul proprio profilo ufficiale per svelare i veri motivi dell’abbandono e ringraziare lo staff di Mediaset Infinity. Infatti, l’uomo ha dichiarato: “Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho abbandonato il programma. Grazie Italia, grazie Napoli.” Quindi non si tratta solo di stanchezza che ha portato Peppe ad abbandonare il programma ma anche un problema fisico non meglio specificato.