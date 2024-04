Isola dei famosi 2024: Francesco Benigno si è incatenato al resort, il gesto choc

L’Isola dei famosi 2024 sta facendo molto parlare di sé in queste ultime ore. In particolare, l’esclusione di Francesco Benigno dal reality show sta diventando un caso nazionale. L’attore 57enne è stato squalificato ieri 17 aprile con tanto di annuncio di Mediaset sugli account ufficiali del programma. Nel comunicato si leggono le seguenti parole: “A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento Francesco Benigno è stato escluso dall’Isola dei famosi 2024.” Per questo motivo, il televoto di questa stasera è stato annullato. Ma ecco, che lo stesso concorrente ha fatto sapere che si trova in un resort della produzione di Canale 5 sempre in Honduras. L’attore ha dichiarato di non aver fatto niente per giustificare la sua esclusione, tanto da credere che ci sia stato un accanimento nei suoi confronti per forzarlo al ritiro.

Francesco Benigno si è incatenato al resort per non lasciare l’Isola dei famosi 2024

Francesco Benigno è al centro della bufera dopo aver accusato la produzione dell’Isola dei famosi 2024 di avergli offerto dei soldi per fingere un ritiro spontaneo. L’attore ha dichiarato in alcuni video postati sui social: “Non ho violato il regolamento mi sono rifiutato di ritirarmi per finta come avrebbero voluto loro”. L’uomo poi ha lanciato altre pesanti accuse. Alcuni rumors mormorano che il palermitano si sarebbe rifiutato di lasciare il resort in cui soggiorna, tanto da essersi letteralmente incatenato. A rivelare il gesto choc è stato Alessandro Rosica in alcune storie postate su Instagram. Infatti, ha dichiarato: “Ha perso l’aereo per l’Italia pagato dalla produzione, dice che è ingiusto, che ha firmato dei contratti che deve rispettare. Si è incatenato nella stanza e non se ne vuole andare.” Sicuramente nella puntata di stasera del programma verranno fornito ulteriori dettagli sull’esclusione di Francesco.